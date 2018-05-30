У самолета китайской авиакомпании во время полета треснуло окно

Во вторник, 29 мая, самолет китайской авиакомпании Capital Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после появления трещин в окне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

Самолет Airbus A321, выполняющий рейс из восточно-китайского города Ханчжоу в Нячанг на побережье Вьетнама, был вынужден вернуться в аэропорт отправления.

В кампании подтвердили, что трещины появились в окне, но не в лобовом стекле, как утверждают некоторые пассажиры.

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Напомним, 14 мая похожий инцидент произошел с самолетом китайской авиакомпании Sichuan Airlines. Пилоты совершили аварийную посадку после того, как в их кабине на высоте 9 км выпало стекло.