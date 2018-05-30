В ОБСЕ осудили инсценировку убийства Бабченко

Представитель организации по вопросам свободы СМИ считает, что государство обязано предоставлять обществу корректную информацию

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил решение украинских силовиков инсценировать смерть российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал в Twitter.

"Рад, что Аркадий Бабченко жив. Я осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Обязанностью государства является предоставление обществу корректной информации", - написал Дезир.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.