Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили скелет мужчины, который пытался сбежать от извержения вулкана Везувия в 79 году, но его раздавило каменной плитой. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на пресс-службу Археологического парка "Помпеи".

Останки обнаружили в самом начале археологических раскопок на новом месте, в V районе города, который пока раскопан только на четверть. Ранее здесь уже были найдены дома зажиточных горожан (судьи и банкира).

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Скелет мужчины нашли в руинах дома, на высоте первого этажа. Предварительное изучение останков показало, что погибшему было больше 30 лет. На берцовой кости мужчины ученые обнаружили следы инфекции, которая по-видимому, причиняла ему сильную боль и мешала передвигаться.

Ученые предполагают, что он пересидел в доме первую фазу извержения, во время которой в воздух выбрасывались облака пепла. Однако когда он решился выйти из дома, было уже поздно. Окрестности были засыпаны слоем вулканической породы, а мужчину остановил пирокластический поток (смесь горячих газов, пепла и камней), который сбросил ему на голову каменную плиту (возможно, часть дверного проема).

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Напомним, 24 августа 79 года произошло одно из самых катастрофических извержений вулкана Везувий. Римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, располагавшиеся у подножия вулкана, были полностью уничтожены.