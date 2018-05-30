В МИД РФ "убийство" Бабченко назвали антироссийской провокацией

Министерство иностранных дел РФ расценивает инсценировку убийства украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко как "очередную антироссийскую провокацию". Об этом говорится в официальном заявлении российского дипломатического ведомства.

"Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ. Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией", - говорится в заявлении.

Также МИД РФ обвинил в "раскрутке русофобской лжи" украинские власти, которые заявили о причастности российских спецслужб к покушению на Бабченко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Киеве в собственной квартире смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он якобы умер в машине скорой помощи. Как оказалось, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины. Всего он должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов.