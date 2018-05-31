На встрече речь шла о реформе тюрем в США, написал в своем Twitter Трамп.

Американский президент Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с актрисой и фотомоделью Ким Кардашьян.

"Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о реформе тюрем и вынесении приговоров", - написал Трамп.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2018 р.

Как сообщает CNN, ранее Кардашьян призывала к помилованию Элис Мэри Джонсон, которую в 1996 году приговорили к пожизненному сроку за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками.

Звезда выступала за помилование для преступников, которые совершили нетяжкие преступления в сфере торговли наркотиками.

Тюремная реформа - один из главных вопросов повестки Джареда Кушнера, зятя Трампа и его советника в Белом доме.

Ранее в мае Белый дом поддержал законопроект, который расширил бы реабилитационные программы для заключенных и позволил бы приговаривать больше людей к домашнему аресту, а не тюремным срокам.

Напомним, Кардашьян на выборах 2016 года поддерживала оппонента Трампа Хиллари Клинтон. Ее муж рэпер Канье Уэст был сторонником Трампа. После выборов он встречался с Трампом в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. В апреле Уэст выпустил песню в поддержку президента "Ye vs. the People".