В США президент Дональд Трамп подписал закон, который позволяет людям с неизлечимыми болезнями применять экспериментальные медикаменты.
Однако при условии, что до этого были использованы все другие возможности лечения, сообщает Associated Press.
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"Пациенты смогут воспользоваться такими лекарствами только в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая медикаменты, одобренные регулирующими органами. Теперь у вас действительно есть надежда", - заявил Трамп во время подписания, добавив, что в течение многих лет пациенты боролись за эту "фундаментальную свободу".
Moments ago, it was my great honor to sign #RightToTry into law! https://t.co/mtPiHsBc1H pic.twitter.com/hFtpyJlV4h— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2018 р.
Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что фитотерапия или лечение с помощью трав может стать причиной серьезного отравления организма.