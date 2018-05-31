Этой возможностью можно будет пользоваться пациентам только после того, как были использованы другие возможности лечения

В США президент Дональд Трамп подписал закон, который позволяет людям с неизлечимыми болезнями применять экспериментальные медикаменты.

Однако при условии, что до этого были использованы все другие возможности лечения, сообщает Associated Press.

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"Пациенты смогут воспользоваться такими лекарствами только в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая медикаменты, одобренные регулирующими органами. Теперь у вас действительно есть надежда", - заявил Трамп во время подписания, добавив, что в течение многих лет пациенты боролись за эту "фундаментальную свободу".

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что фитотерапия или лечение с помощью трав может стать причиной серьезного отравления организма.