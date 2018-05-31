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Главная » Мир » Видео Наши военные поборются за звание лучших танкистов на учениях НАТО

Видео Наши военные поборются за звание лучших танкистов на учениях НАТО

<span class="label red">Видео</span> Наши военные поборются за звание лучших танкистов на учениях НАТО
Скришот / Генштаб ВСУ

Танки Т-84 уже прибыли в Германию

31.05.18 232
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В Графенвер в Германии прибыли украинские танки Т-84 для участия в международных соревнованиях НАТО "Сильная Европа-2018" (Strong Europe Tank Challenge 2018). Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"За звание лучшего танкового взвода будут бороться представители 8 стран - Австрия, Великобритания, Германия, Польша, США, Франция, Швеция и Украина", - говорится в сообщении.

Официальное открытие конкурса состоится 3 июня.

Напомним, в начале мая наши военные приняли участие в военных учениях НАТО Combined Resolve X в Германии. В них в общей сложности участвовали около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и их партнеров. Во время учений наши десантники и танкисты отработали бой в атаке и обороне, провели рейд в тылу противника и отработали бой в городских условиях.

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