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Главная » Мир » В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
Фото: wikimedia.org

22-летняя полицейская застрелила злоумышленника

31.05.18 83
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В немецком городе Фленсбург мужчина напал с ножом на пассажиров поезда на вокзале.

Инцидент произошел в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в среду вечером, 30 мая, сообщает Deutsche Welle.

Нападающий напал на одного пассажира и сотрудницу полиции, которая пыталась вмешаться в спор. В результате 22-летняя полицейская застрелила злоумышленника.

В результате нападения полицейский и пассажир получили ранения. Поезд остановили, а на железнодорожном вокзале и подъездных путях к нему была проведена временная эвакуация, их сначала закрыли, но потом снова открыли для пассажиров и прохожих.

Полиция на данный момент не обнародовала данных о нападавшего и мотивы атаки.

Напомним, 29 мая в бельгийском Льеже вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции.

По официальным данным, злоумышленник захватил заложницу, но был ликвидирован правоохранителями во время спецоперации. Женщина не пострадала.

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