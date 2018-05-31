Вайнштейна официально обвинили в изнасиловании

Большое жюри в Нью-Йорке предъявило обвинение в изнасиловании голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Об этом заявил окружной прокурор района Манхэттен Сайрус Вэнс, передает Independent.

Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании первой и третьей степени, а также в сексуальном преступлении первой степени. Прокурор отметил, что продюсер стал на шаг ближе к "ответственности за преступления, в которых он обвиняется".

Адвокат Вайнштейна Бен Брафман заявил, что его подзащитный не намерен признавать себя виновным. В его заявлении говорится, что продюсеру было "несправедливо отказано" в информации о процедурах большого жюри и предоставлено недостаточно времени для подготовки для дачи показаний.

"Независимо от того, насколько убедительными могут быть личные показания г-на Вайнштейна, обвинительный акт был неизбежен из-за несправедливого политического давления на Сайруса Вэнса с целью добиться его осуждения", - говорится в заявлении адвоката.

Напомним, 25 мая Харви Вайнштейн, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, сдался полиции в Нью-Йорке. Его сначала арестовали, но потом выпустили на свободу под залог в 1 млн долларов. Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении женщин в Голливуде начался в октябре 2017 года. Тогда было опубликовано расследование в газете The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и сотрудницы основанных им компаний. Некоторые говорили об изнасилованиях.

Всего около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.