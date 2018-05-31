Лавров прилетел в КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в КНДР за две недели до запланированного саммита с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров возложил цветы к памятнику Ким Ир Сену и Ким Чен Иру и встретился с главой МИД КНДР Ли Ен Хо.

Российский министр заявил своему северокорейскому коллеге, что КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США достаточны для достижения договоренностей. Он также добавил, что Москва не будет вмешиваться в переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, и выразил надежду, что он завершится успехом.

"Я еще раз хочу подчеркнуть необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу", — сказал дипломат.

После переговоров с Ли Ен Хо Лавров встретился с Ким Чен Ыном. Это первая официальная встреча российских властей с нынешним главой КНДР.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.