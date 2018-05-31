В Европе начали арестовывать активы "Газпрома"

Арест начат с акций корпорации в "Северном потоке -1" и "Северном потоке - 2"

В Швейцарии в рамках принудительного взыскания по арбитражным разбирательствам с Нафтогазом Украины начали арестовывать активы российской энергетической корпорации "Газпром" .

Об этом написал в Facebook коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

По его словам, арест начат с акций корпорации в "Северном потоке -1" и "Северном потоке - 2".

"Теперь у Европы появится повод еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы из-за нежелания владельца играть по цивилизованным правилам и выполнять решение арбитража", - написал Витренко.

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Речь идет о постановлении Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" неустойку за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Как сообщает Deutsche Welle, в "Газпроме" официально сообщили, что не получали уведомлений о начале процедуры принудительного исполнения вердикта арбитража. Тем не менее там подтверждают, что "швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны".

По данным корпорации, речь идет о сумме в 2,6 млрд долларов. В пресс-службе подчеркнули, что "оспаривание решений арбитража "Газпромом" не может остановить их исполнение".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину.