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Главная » Мир » Фото В Африке буйвол отомстил охотнику за убийство своего сородича

Фото В Африке буйвол отомстил охотнику за убийство своего сородича

<span class="label red">Фото</span> В Африке буйвол отомстил охотнику за убийство своего сородича
Клод Клейнханс (слева) / Фото с сайта dailymail.co.uk

Клод Клейнханс занимался организацией сафари

31.05.18 868
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Во время сафари в провинции Лимпопо на северо-востоке Южной Африки дикий буйвол убил охотника, который перед этим застрелил его сородича. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местные СМИ. 

Буйвол-самец атаковал 54-летнего Клода Клейнханса, когда он загружал тушу убитого животного в свой автомобиль. Буйвол рогом разорвал бедренную артерию охотника, которая и стала причиной его смерти.

Клейнханс считался одним из самых опытных охотников Южной Африки. Он управлял компанией Guwela Safari, которая занимается организацией сафари. Убийство жирафа компания оценивала в 2 850 долларов, а зебры - в 1 500 долларов.

Клейнханс погиб как раз во время организации одного из таких сафари. В этом момент возле него присутствовали гид и несколько клиентов.

После того, как о смерти мужчины сообщили СМИ, страницу покойного охотника в Facebook атаковали зоозащитники.

"Обожаю, когда животные убивают браконьеров, это делает меня невероятно счастливой", - написала одна женщина.

Отмечается, что у погибшего охотника остались трое детей: две дочери и сын.

Клод  Клейнханс (во втором ряду справа) со своими трофеями / Фото с сайта dailymail.co.uk

Напомним, в США пума напала на двоих велосипедистов. Одного из них кошка загрызла насмерть.

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