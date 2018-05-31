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Освобождение заложников Кремля

Собчак рассказала о состоянии Сенцова

Собчак рассказала о состоянии Сенцова
Олег Сенцов

У политзаключенного выпали два зуба, он худой и бледный

31.05.18 1018
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Российская телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ заявила, что поговорила по телефону с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом она сообщила в Twitter.

Собчак рассказала, что пыталась уговорить украинского режиссера прекратить голодовку, но он ее не послушал.

"Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала она.

По ее словам, состояние здоровья Сенцова ухудшается.

"У него действительно выпало два зуба, цынги говорит пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный", - сообщила она.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

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