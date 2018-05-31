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ЕСПЧ подтвердил наличие секретной тюрьмы ЦРУ в Литве

ЕСПЧ подтвердил наличие секретной тюрьмы ЦРУ в Литве
Фото: 112.ua

Вильнюс должен заплатить бывшему узнику 130 тыс. евро

31.05.18 134
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Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявил, что на территории Литвы в 2005-2006 годах действительно находилась секретная тюрьма ЦРУ.

Об этом сообщает Интерфакс.

Саудовец Абу Зубайда, который сейчас находится в заключении в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, должен получить от Литвы 130 тысяч евро компенсации.

"Суд пришел к выводу, что в Литве с лета 2005 года до марта 2006 года действовала тайная тюрьма ЦРУ, — говорится в заявлении инстанции. — Господин Зубайда там содержался, а местные власти знали, что ЦРУ обращается с ним так, как запрещает Европейская конвенция о правах человека".

По данным ЕСПЧ, Литва не провела должного расследования нарушения прав заключенного.

Напомним, в 2014 году был удовлетворен иск Зубайды против Польши. Тогда от вместе с земляком Рахимом аль-Насири заявил о пытках в тюрьме "где-то в польских лесах".  Аль-Насири присудили компенсацию в размере 100 тысяч евро, Зубайде - 130 тысяч.  

Первые данные о секретных тюрьмах ЦРУ появились в прессе в 2005 году. Тогда власти Польши категорически отрицали этот факт, однако в 2008 году расследованием этих сведений занялась польская прокуратура. Пострадавшими по делу проходили три человека: гражданин Йемена Валид Мохаммед бин Атташ, обвиняемый США в причастности к терактам 11 сентября, гражданин Саудовской Аравии Абд аль-Рахим аль-Насири, обвиняемый в организации нападения на американский эсминец "Коул" в 2000 году в Йемене, и палестинец Абу Зубайда, обвиняемый в причастности к терактам "Аль-Каиды".

Белый дом официально объявил, что все подобные заведения были закрыты еще в 2009 году по указанию президента США Барака Обамы.

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