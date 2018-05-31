Между двух огней. Индия пытается нащупать баланс между Китаем и США

В следующем месяце в Сингапуре пройдет саммит "Шангри-Ла Диалог", откроет который премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его вступительную речь, обрисовывающую видение Индии о состоянии дел в Индо-Тихоокеанском регионе, все будут слушать с огромным вниманием. Диалог впервые был проведен в 2002 году и вскоре стал основным ежегодным форумом по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в дальнейшем это соответствовало стратегии перебалансировки Азии в эпоху Обамы. Однако растущая значимость Индо-Тихоокеанского региона как формирующейся геополитической конструкции и внимание правительства Трампа к этому означают, что "Шангри-Ла Диалог" также отразит этот сдвиг акцента с Азиатско-Тихоокеанского региона на более крупный Индо-Тихоокеанский.

В разрезе региональных приоритетов США, стратегия национальной безопасности и стратегия национальной защиты администрации Трампа сделали акцент на Индо-Тихоокеанский регион. От восприятия Индии как краеугольного камня стратегии США по перебалансировке Азиатско-Тихоокеанского региона к совместному индийско-американскому стратегическому видению Азиатско-Тихоокеанского и Индоокеанского региона во времена правления президента Барака Обамы и к сосредоточенности Вашингтона на Индо-Тихоокеанском регионе при президенте Дональде Трампе эти две страны прошли долгий путь в плане согласования своих стратегических видений. Эта стратегическая слаженность была замечена во взаимодействии между индийскими и американскими вооруженными силами, включая военно-морские учения, а также передачу военной техники, что способствует увеличению возможностей Индии по ведению боевых действий и сдерживанию.

Такое развитие стратегического сотрудничества Индия — США вызвало определенную тревогу в Пекине. Возникает сложный баланс конкуренции и сотрудничества в динамическом треугольнике Индия — США — Китай. Как Нью-Дели будет справляться со стратегическими последствиями сближения с Соединенными Штатами в своих отношениях с соседним Китаем, возможно, становится одним из важнейших элементов внешней политики Индии.

Само по себе расположение Индии по соседству с набирающим силу Китаем требует согласования ее позиции с США. Китай остается ближайшей силой, а США — далекой. И хотя история показала, что для равновесия с ближней силой необходимо задействовать дальнюю, отношения с первой не должны определяться и задаваться второй.

Китай, остается, пожалуй, первоочередной иностранной проблемой и для Индии, и для США

Пересекающиеся геополитические и геоэкономические сферы Индии и Китая дают возможности для участия в экономической деятельности, но также дают поводы для споров, вроде приграничного кризиса из-за плато Доклам или разногласия в отношении характера китайской инициативы "Один пояс и один путь". И хотя угрозы от увеличения беспрепятственного влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регион и, в частности, в окружении Индии, ощутимы, также реальны и экономические возможности, связанные с Китаем. Это справедливо не только для Индии, но и для многих других стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые воспринимают агрессию Китая как угрозу, несмотря на их экономическую взаимозависимость. Это справедливо даже для главенствующей в нынешнем мировом укладе страны — Соединенных Штатов Америки. Фактически, появление новых отношений супердержав между США и Китаем и вероятность совместных их действий часто вызывали беспокойство Нью-Дели. Кроме того, длинная общая, но неурегулированная граница между Индией и Китаем остается основным яблоком раздора, и эти страны пока что не нашли общего решения.

Управление угрозами и возможностями, возникающими как от экономического, так и от военного роста Китая, остается, пожалуй, первоочередной иностранной проблемой и для Индии, и для США. Возможно, эта дилемма более выражена для Индии, поскольку в динамическом треугольнике между этими странами, у Индии, к сожалению, асимметрия сил как с Китаем, так и с Соединенными Штатами. Это отдельная проблема для Индии — согласовываться с опасениями США в отношении неконтролируемого Китае и не терять при этом китайские инвестиции и других экономические возможности. С другой стороны, политические инвестиции главы КНР Си Цзиньпина в успех инициативы "Один пояс и один путь" могут привести к улучшению перспектив сотрудничества с Пекином для таких стран, как Индия, как это было недавно на "неформальном саммите" в Ухане и ранее на саммите БРИКС в Сямыне.

Обращение с набирающим вес Китаем и сдерживание его односторонней агрессии в регионе остаются стратегическим клеем, который связывает две страны и Японию и Австралию — других единомышленников по неофициальному четырехстороннему диалогу по вопросам безопасности (Quad). Однако динамика Китая с каждой из стран Quad, включая Индию, остается сложной реальностью. Экономические связи КНР с каждой из этих стран более значительны по сравнению с экономическими связями между всеми этими странами, в остальном объединенными в вопросах безопасности.

Длинная общая, но неурегулированная граница между Индией и Китаем остается основным яблоком раздора

Более того, стратегические приоритеты США, а не проблемы Индии будут определять, как Соединенные Штаты будут выбирать друзей и партнеров. В этом контексте Нью-Дели должен сочетать во внешней политике интересы Америки и интересы Индии. Нью-Дели следует быть прагматичным в отношении того, где он может рассчитывать на поддержку США, и где должен справляться в одиночку. Часто возникает вопрос о способности Индии соответствовать ожиданиям Америки в противостоянии Китаю. Однако это то, о чем Нью-Дели должен всегда помнить. Индия и США должны согласовывать свои интересы с целью построения и поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе с учетом общих угроз, связанных с деятельностью Китая в западной части Тихого океана и в Индийском океане. Однако отношения Индия — США не должны преподноситься как партнерство на основе согласования угроз и противодействия Китаю. Это приведет к уменьшению способности Нью-Дели торговать своими национальными интересами как в Вашингтоне, так и в Пекине.

Практика стратегической автономии Индии всегда заключалась в стремлении к достижению национальных интересов Индии, и сейчас это зависит от баланса ее отношений Соединенными Штатами и Китаем.

Монаш Турангбам — доцент кафедры геополитики и международных отношений, Манипальская академия высшего образования

Пуджа Бхатт — доктор философии в Центре международной политики, организации и разоружения, Институт международных исследований, Университет Джавахарлала Неру