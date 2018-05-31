США сделали шаг к торговой войне с ЕС, Канадой и Мексикой

США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Об этом заявил глава Министерства торговли США Уилбур Росс, сообщает The Guardian.



Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных — на ввоз алюминия, которые были введены США в марте для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

Собственно, исключение должно было действовать до 1 июня. Если бы страны договорились, срок могли продолжить, либо отменить пошлины вовсе. Но, по словам Росса, переговоры с ЕС не показали достаточного прогресса, чтобы европейские предприятия и дальше оставались освобожденными от пошлин.

Напомним, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявляла, что в случае принятия США решения о пошлинах на алюминий и сталь, ЕС ответит "тройной реакцией". Как сообщал ТАСС, имеется в виду обращение в ВТО, меры по поддержке европейских производителей и введение пошлин на американские товары, включая продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.