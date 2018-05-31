В акватории Красного моря в районе залива Акаба впервые за всю историю наблюдений приплыл синий кит.
Об этом сообщает издание Аbomus.
Отмечается, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего.
"Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что синий кит не хищник и не представляет угрозы, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров.
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Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита.
Отметим, ранее к побережью филиппинского города Маасин прибило неизвестное науке животное.