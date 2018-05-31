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Видео В Красное море впервые в истории наблюдений заплыл синий кит

<span class="label red">Видео</span> В Красное море впервые в истории наблюдений заплыл синий кит
Фото: Скриншот

Теплое море не является привычной средой обитания этого млекопитающего

31.05.18 66
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В акватории Красного моря в районе залива Акаба впервые за всю историю наблюдений приплыл  синий кит.

Об этом сообщает издание Аbomus.

Отмечается, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего.

"Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что синий кит не хищник и не представляет угрозы, но к нему лучше не приближаться из-за его огромных размеров.

Министр экологии Египта Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита.

Отметим, ранее к побережью филиппинского города Маасин прибило неизвестное науке животное.

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