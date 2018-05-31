Трамп за год обеднел на 100 млн долларов

Состояние президента США Дональда Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов. Теперь оно составляет 2,8 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, основанные на анализе от кредиторов, рыночных данных, годовых отчетах и майской финансовой статистике, передает Lenta.ru.

Год назад состояние американского президента оценивалось в 2,9 миллиарда долларов. Якобы с тех пор спрос на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown упал. Также снизились доходы от гольф-индустрии.

В Trump Organization с выводами Bloomberg не согласились. Якобы сама методика подсчета агентства занижает стоимость основных активов компании в Нью-Йорке в сфере недвижимости.

Напомним, в марте журнал Forbes сообщал, что за год президентства состояние Трампа уменьшилось на 400 миллионов долларов, до 3,1 миллиарда. В частности, журнал отмечал снижение стоимости как Trump Tower, так и Niketown.

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