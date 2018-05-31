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Главная » Мир » Трамп за год обеднел на 100 млн долларов

Трамп за год обеднел на 100 млн долларов

Трамп за год обеднел на 100 млн долларов
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Эксперты подсчитали, сколько сегодня стоят активы президента США

31.05.18 23
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Состояние президента США Дональда Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов. Теперь оно составляет 2,8 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, основанные на анализе от кредиторов, рыночных данных, годовых отчетах и майской финансовой статистике, передает Lenta.ru.

Год назад состояние американского президента оценивалось в 2,9 миллиарда долларов. Якобы с тех пор спрос на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown упал. Также снизились доходы от гольф-индустрии. 

В Trump Organization с выводами Bloomberg не согласились. Якобы сама методика подсчета агентства занижает стоимость основных активов компании в Нью-Йорке в сфере недвижимости. 

Напомним, в марте журнал Forbes сообщал, что за год президентства состояние Трампа уменьшилось на 400 миллионов долларов, до 3,1 миллиарда. В частности, журнал отмечал снижение стоимости как Trump Tower, так и Niketown.

Ранее Фокус сообщал, что суммарная капитализация активов 100 богатейших людей Украины в 2017 году составила более $26 млрд. За год совокупный капитал самых богатых украинцев вырос почти на $2 млрд.

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