Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары и обжалует решение Трампа в ВТО

Европейский союз примет контрмеры в ответ на введение Дональдом Трампом пошлин на европейский импорт стали и алюминия.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, передает independent.

По ее словам, США пытаются продавить торговые уступки со стороны ЕС с помощью угрозы пошлин. "Мы так бизнес не делаем", - сказала Мальмстрём.

Блок также апеллирует к торговому суду Всемирной торговой организации. ЕС требует признания политики Трампа такой, которая нарушает правила ВТО.

"Сегодня плохой день для мировой торговли. Мы сделали все, чтобы избежать этого, - добавила Сесилия Мальмстрём. - За последние пару месяцев я несколько раз разговаривала с министром торговли США. Я выступала за то, чтобы ЕС полностью, навсегда и безоговорочно освобождался от этих тарифов. Это то, о чем просили лидеры ЕС.

На протяжении этих переговоров США пытались использовать угрозу торговых ограничений в качестве рычага для получения уступок от ЕС. Теперь, когда у нас есть ясность, ответ ЕС будет соразмерным и в соответствии с правилами ВТО".

Судебные разбирательства против США в ВТО начнутся 1 июня.

Кроме того, Брюссель уже составил список контрмер, одобренный странами-членами ЕС. В число продуктов из США, на импорт которых могут вводиться пошлины, входят кукуруза, клюква, табак, косметика, одежда и длинный список изделий из стали. В общей сложности такие пошлины могут составить около 2,8 млрд евро в год.

Напомним, США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных — на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.