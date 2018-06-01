Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Видео В Грузии прошел многотысячный митинг из-за резонансного дела об убийстве двух школьников

Видео В Грузии прошел многотысячный митинг из-за резонансного дела об убийстве двух школьников

<span class="label red">Видео</span> В Грузии прошел многотысячный митинг из-за резонансного дела об убийстве двух школьников
Протесты в Тбили / Скриншот

Люди требовали отставки правительства

01.06.18 92
000

В грузинской столице Тбилиси прошел массовый митинг, на котором люди требовали отставки правительства из-за дела об убийстве двух подростков.

Как сообщает издание "Грузия Online", суд не нашел виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в массовой драке в столице Грузии в декабре 2017 года.

К митингующим вышел премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, однако участники акции не дали ему возможность выступить и скандировали: "Уходи!".

Толпа также начала бросать в сторону главы правительства разные предметы, поэтому охранники вынуждены были его вывести.

Позднее Квирикашвили заявил, что отказывается покидать свой пост по требованию участников протеста, которые митингуют в центре, передает 112.ua со ссылкой на сайт правительства Грузии.

"Как только я буду убежден, что моя отставка принесет даже небольшую пользу стране, то я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации, это не то время. Для меня важнее сохранить стабильность в стране и как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество", - говорится в заявлении премьер-министра.

Участники акции протеста переместились к парламенту от здания прокуратуры. Там, на фоне массового недовольства о своей отставке объявил генпрокурор страны Ираклий Шотадзе. Затем митингующие потребовали реорганизации правоохранительной и судебной систем, а также привлечение главного прокурора к уголовной ответственности.

Ранее отец одного из убитых подростков призвал всех, чьи права были нарушены правоохранительными органами, собраться на акцию протеста у здания прокуратуры.

"Следствие длилось шесть месяцев, но сегодня по решению суда убийцы моего сына не установлены. А все потому, что убийцами являются сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура", - сообщил он, передает "Интерфакс".

Во время инцидента, который случился в декабре 2017, 16-летние подростки Леван Дадунашвили и Давид Саралидзеполучили ножевые ранения во время драки. Суд признал одного обвиняемого виновным, но переквалифицировал умышленное убийство на попытку умышленного убийства. Второй нападающий не был найден.

Напомним, ранее в середине апреля в Армении начались протесты в преддверии выборов премьер-министра, на которые выдвинулся Серж Саргсян.

Он десять лет был президентом Армении и обещал, что не будет выдвигаться на пост премьера после перехода страны к парламентской республике. Однако 17 апреля Саргсяна избрали премьером. 

26 апреля после двухнедельных протестов, которые возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян, Саргсян объявил об отставке "ради мира и стабильности" в Армении. 

8 мая парламент со второй попытки поддержал кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра государства.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Грузия разрывает дипломатические отношения с СириейСирия признала независимость Абхазии и Южной ОсетииГермания прозревает: в Берлине прошли акции против "друзей России"
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32404
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33073
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3368
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8771
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16073
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18735
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11814
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13324
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10517
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9762
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 4994 / 6777
  2. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4221 / 4514
  3. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2842 / 3163
  4. В центре Киева взорвался автобус 2538 / 2955
  5. Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2299 / 2496
  6. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 1960 / 2012
  7. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 1733 / 1847
  8. Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1714 / 1913
  9. Подарок для Кремля: что пишут мировые СМИ об "убийстве" Бабченко 1429 / 1551
  10. В Африке буйвол отомстил охотнику за убийство своего сородича 1278 / 1439
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 40 / 335
  2. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6777
  3. Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 879
  4. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 12 / 4514
  5. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 10 / 3163
  6. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 10 / 2012
  7. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 6 / 1847
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 5 / 32404
  9. Украинского консула в Гамбурге уволили за антисемитизм 4 / 785
  10. В центре Киева взорвался автобус 4 / 2955
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.