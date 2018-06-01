В грузинской столице Тбилиси прошел массовый митинг, на котором люди требовали отставки правительства из-за дела об убийстве двух подростков.

Как сообщает издание "Грузия Online", суд не нашел виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в массовой драке в столице Грузии в декабре 2017 года.

К митингующим вышел премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, однако участники акции не дали ему возможность выступить и скандировали: "Уходи!".

Толпа также начала бросать в сторону главы правительства разные предметы, поэтому охранники вынуждены были его вывести.

Позднее Квирикашвили заявил, что отказывается покидать свой пост по требованию участников протеста, которые митингуют в центре, передает 112.ua со ссылкой на сайт правительства Грузии.

"Как только я буду убежден, что моя отставка принесет даже небольшую пользу стране, то я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации, это не то время. Для меня важнее сохранить стабильность в стране и как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество", - говорится в заявлении премьер-министра.

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Участники акции протеста переместились к парламенту от здания прокуратуры. Там, на фоне массового недовольства о своей отставке объявил генпрокурор страны Ираклий Шотадзе. Затем митингующие потребовали реорганизации правоохранительной и судебной систем, а также привлечение главного прокурора к уголовной ответственности.

Ранее отец одного из убитых подростков призвал всех, чьи права были нарушены правоохранительными органами, собраться на акцию протеста у здания прокуратуры.

"Следствие длилось шесть месяцев, но сегодня по решению суда убийцы моего сына не установлены. А все потому, что убийцами являются сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура", - сообщил он, передает "Интерфакс".

Во время инцидента, который случился в декабре 2017, 16-летние подростки Леван Дадунашвили и Давид Саралидзеполучили ножевые ранения во время драки. Суд признал одного обвиняемого виновным, но переквалифицировал умышленное убийство на попытку умышленного убийства. Второй нападающий не был найден.

Напомним, ранее в середине апреля в Армении начались протесты в преддверии выборов премьер-министра, на которые выдвинулся Серж Саргсян.

Он десять лет был президентом Армении и обещал, что не будет выдвигаться на пост премьера после перехода страны к парламентской республике. Однако 17 апреля Саргсяна избрали премьером.

26 апреля после двухнедельных протестов, которые возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян, Саргсян объявил об отставке "ради мира и стабильности" в Армении.

8 мая парламент со второй попытки поддержал кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра государства.