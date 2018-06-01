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Главная » Мир » Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным

Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным

Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным
Ким Чен Ын / Фото: m.forocoches.com

В КНДР выразили желание развивать сотрудничество между двумя странами в разных областях

01.06.18 35
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен "обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на информагентство Северной Кореи ЦТАК.

В КНДР также выразили желание развивать сотрудничество между двумя странами в разных областях.

По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Глава КНДР также надеется на разрешение противоречий с США и подчеркнул стремление Пхеньяна к безъядерному статусу всего Корейского полуострова.

Напомним, 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в КНДР за две недели до запланированного саммита с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Российский министр заявил своему северокорейскому коллеге, что КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США достаточны для достижения договоренностей.

Он также добавил, что Москва не будет вмешиваться в переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном, и выразил надежду, что он завершится успехом.

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