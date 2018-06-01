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Канада вводит ответные пошлины на американские товары

Канада вводит ответные пошлины на американские товары
Фото из открытых источников

Пошлины будут введены в том числе на пивные бочонки, виски, туалетную бумагу и лаки для волос

01.06.18 180
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Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои на сумму до 16,6 миллиарда долларов.

Об этом заявила министр иностранных дел Христя Фриланд, передает CBC.

Отмечается, что пошлины будут введены в том числе на пивные бочонки, виски, туалетную бумагу и лаки для волос. Планируется, что тарифы будут действовать с 1 июля.

"Это сильные торговые меры, которые Канада приняла после Второй мировой войны. Это сильный и пропорциональный ответ, и абсолютно взаимный", – сказала министр.

В свою очередь, премьер-министр Канада Джастин Трюдо назвал американские тарифы на сталь и алюминий "оскорблением для канадцев, которые погибали вместе с американцами во время войны".

Напомним, США с пятницы, 1 июня, вводят пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады. Речь идет о 25-процентных пошлинах на ввоз стали и 10-процентных — на ввоз алюминия, которые ранее в марте были введены США для всех, за исключением Канады, Мексики и ЕС.

Евросоюз также введет ответные пошлины на американские товары и обжалует решение Трампа в ВТО.

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