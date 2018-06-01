Южная Корея и КНДР возобновили мирные переговоры

Северная и Южная Кореи в пятницу, 1 июня, возобновили мирные переговоры на высшем уровне.

Сеул видит в этих переговорах важный шаг по укреплению доверия в отношениях с КНДР, сообщает АР.

"По информации южнокорейского министерства объединения, высокопоставленные официальные лица двух стран 1 июня в пограничном селе Пханмунджом обсудили возможность создания отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон и организации совместного празднования "Декларации 15 июня" о мире, принятой после первого межкорейского саммита в 2000 году", - говорится в сообщении.

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Представители Южной Кореи также предложили провести военные переговоры об уменьшении напряженности на границе двух Корей, а также переговоры с участием Красного Креста для воссоединения семей, разделенных войной на полуострове в 1950-53 годах.

За последние два месяца лидеры Южной Кореи и КНДР встречались 2 раза. В последний раз стороны договорились о необходимости регулярных встреч для оживления диалога и обмена мнениями.

Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча лидеров двух Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Тогда они договорились завершить войну между их странами, которая формально продолжается уже 65 лет, и заявили о намерении провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Также стороны договорилась отказаться от агрессивных действий в отношении друг друга и начать постепенное сокращение вооружений.

15 мая стало известно, что КНДР отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран. Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Однако 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Справка

Корейская война между Севером и Югом при участии Китая и США фактически длилась с 1950 по 1953 года. Она завершилась в июле 1953 года, но окончательного мирного договора с тех пор так и не было подписано.