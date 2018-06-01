Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Южная Корея и КНДР возобновили мирные переговоры

Южная Корея и КНДР возобновили мирные переговоры

Южная Корея и КНДР возобновили мирные переговоры
Фото: news.softpedia.com

Стороны намерены пригласить в переговорный процесс представителей Красного Креста

01.06.18 30
000

Северная и Южная Кореи в пятницу, 1 июня, возобновили мирные переговоры на высшем уровне.

Сеул видит в этих переговорах важный шаг по укреплению доверия в отношениях с КНДР, сообщает АР.

"По информации южнокорейского министерства объединения, высокопоставленные официальные лица двух стран 1 июня в пограничном селе Пханмунджом обсудили возможность создания отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон и организации совместного празднования "Декларации 15 июня" о мире, принятой после первого межкорейского саммита в 2000 году", - говорится в сообщении.

Представители Южной Кореи также предложили провести военные переговоры об уменьшении напряженности на границе двух Корей, а также переговоры с участием Красного Креста для воссоединения семей, разделенных войной на полуострове в 1950-53 годах.

За последние два месяца лидеры Южной Кореи и КНДР встречались 2 раза. В последний раз стороны договорились о необходимости регулярных встреч для оживления диалога и обмена мнениями.

Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча лидеров двух Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Тогда они договорились завершить войну между их странами, которая формально продолжается уже 65 лет, и заявили о намерении провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Также стороны договорилась отказаться от агрессивных действий в отношении друг друга и начать постепенное сокращение вооружений.

15 мая стало известно, что КНДР отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран. Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Однако 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Справка

Корейская война между Севером и Югом при участии Китая и США фактически длилась с 1950 по 1953 года. Она завершилась в июле 1953 года, но окончательного мирного договора с тех пор так и не было подписано.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ким Чен Ын хочет встретиться с ПутинымЛавров прилетел в КНДРКим Чен Ын не откажется от ядерной бомбы, но может разрешить в КНДР бургеры, - ЦРУ
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32539
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33120
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3392
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8787
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16107
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18776
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11852
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13352
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10545
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9779
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 5021 / 6818
  2. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4257 / 4563
  3. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2880 / 3220
  4. В центре Киева взорвался автобус 2618 / 3034
  5. Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2456 / 2654
  6. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 2005 / 2075
  7. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 1755 / 1874
  8. Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1719 / 1923
  9. Подарок для Кремля: что пишут мировые СМИ об "убийстве" Бабченко 1454 / 1573
  10. В Африке буйвол отомстил охотнику за убийство своего сородича 1286 / 1455
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 43 / 350
  2. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6818
  3. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 13 / 4563
  4. Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 893
  5. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 11 / 2075
  6. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 10 / 3220
  7. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 8 / 813
  8. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 6 / 1874
  9. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 32539
  10. Украинского консула в Гамбурге уволили за антисемитизм 4 / 803
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.