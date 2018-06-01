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Главная » Мир » В Беларуси на последнем звонке вместо первоклассницы запустили дрон

В Беларуси на последнем звонке вместо первоклассницы запустили дрон

В Беларуси на последнем звонке вместо первоклассницы запустили дрон
Фото: intex-press.by

"Отпустил" последний звонок в полет директор этого лицея

01.06.18 48
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В городе Барановичи (Беларусь) на последнем звонке в лицее №1 использовали дрон вместо традиционной первоклассницы с колокольчиком. Об этом сообщает Intex-press.

По традиции, на таких церемониях первоклассницу со звонком сажают на плечо выпускника. Но в Барановичах в этот раз запустили дрон с привязанным к нему звонком.

Отмечается, что "отпустил" последний звонок в полет директор этого лицея Алексей Бычковский.

Ранее сообщалось, что во время школьной линейки в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области, на которой выступил с речью президент Петр Порошенко, потерял сознание ребенок.

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