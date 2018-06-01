Парламент Испании впервые за 40 лет отправил правительство в отставку

Конгресс депутатов Испании выразил недоверие правительству Мариано Рахоя. Это случилось впервые после падения режима Франко, сообщает Deutsche Welle.

Рахой возглавлял правительство с 2011 года. Теперь роль премьера временно будет выполнять лидер оппозиционных социалистов Педро Санчес.

Решение об отставке поддержали 180 депутатов от восьми партий, против проголосовали 169 членов парламента, один депутат воздержался. Согласно испанскому законодательству, для принятия решения необходимо не менее 176 голосов.

Инициатива отставки исходила от социалистов. Это было связано с коррупционным скандалом: 29 человек, среди которых функционеры Народной партии Рахоя, были признаны виновными в отмывании денег и махинациях с имуществом.

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Напомним, король Испании Филипп VI во время празднования своего 50-летия назначил своей наследницей 12-летнию дочь Леонор. За церемонией наблюдали младшая дочь короля 10-летняя София и его 45-летняя супруга, королева Летисия.