Львы, тигры и ягуар вырвались на волю из зоопарка в Германии

Из зоопарка Eifel в коммуне Люнебах федеральной земли Рейнланд-Пфальц на западе Германии ​​сбежали два льва, два тигра и ягуар.

Животные вышли на свободу сегодня днем, местных жителей просят не выходить из дома, сообщает Bild.

Также жителей коммуны просят ничего не предпринимать, если они увидят большую кошку, и сразу звонить в полицию.

Вместе с кошачьими из зоопарка сбежал медведь, но его застрелили сотрудники.

Бегство стало возможным из-за того, что из берегов вышла река. вода размыла часть ограждения в зоопарке.

Частный зоопарк Eifel был основан в 1965 году. Он занимает территорию в 30 гектаров. В зоопарке находятся около 400 животных 60 видов.

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Напомним, в тернопольском мини-зоопарке лев ударил лапой 14-летнего мальчика, который слишком близко подошел к клетке с животным.

Врачи диагностировали у подростка рваную рану левого плеча. По предварительным данным, мальчик нарушил правила безопасности, пытаясь сделать фото со львом. Родители эту версию отрицают. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.