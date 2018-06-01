Американские военные обсуждают развертывание мощной противоракетной системы в Германии, - СМИ

Это связано с потенциальной угрозой из Ирана

Американские военные обсудили возможность развертывания мощной системы противоракетной обороны в Германии для усиления европейской обороны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.

Установка системы противоракетной обороны США THAAD в Европе стала актуальной темой после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Несмотря на то, что Европа не поддержала решение США по сделке, обеспокоенность по поводу продолжающейся разработки Ираном баллистических ракет страны разделяют.

Иранская Революционная Гвардия заявила, что может увеличить дальность ракет "Шахаб-3". Уже сегодня их способности поражать цели на расстоянии 2000 км достаточно, чтобы достичь Южной Европы.

Высокопоставленный немецкий военный чиновник указал на необходимость установить больше радаров по всей Европе, чтобы лучше отслеживать потенциальные угрозы, а также перехватывать сигналы, если это необходимо. В Министерстве обороны США заявили, что решение о таких действиях пока приняты не были.

"В настоящее время нет планов по размещения THAAD в Германии. Мы не обсуждаем потенциальное будущее военное планирование, поскольку мы не хотели бы сигнализировать о нашем намерении потенциальным противникам. Германия остается в числе наших ближайших партнеров и сильных союзников", - заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

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Напомним, в Иране высший руководитель аятолла Али Хаменеи огласил требования Тегерана к странам Европы, при соблюдении которых Иран продолжит придерживаться условий ядерной сделки после выхода из нее Соединенных Штатов.