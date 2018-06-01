В Германии поймали всех беглецов из зоопарка

Двух львов, двух тигров и ягуара вернули в вольеры

В немецком городе Люнебах поймали двух львов, двух тигров и ягуара, которые ранее сбежали из местного зоопарка. Об этом сообщает DW со ссылкой на AFP.

По данным местных властей, все звери снова находятся в вольерах.

Сейчас специалисты проверяют забор в зоопарке. По предварительным данным, заграждение, за которым держали животных, повредила бушевавшая накануне на западе Германии буря с порывистым ветром.

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Ранее сообщалось, что из Айфельского зоопарка на западе Германии сбежали два льва, два тигра и ягуар. Вместе с кошачьими из зоопарка сбежал медведь, но его застрелили сотрудники.