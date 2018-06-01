Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Германии поймали всех беглецов из зоопарка

В Германии поймали всех беглецов из зоопарка

В Германии поймали всех беглецов из зоопарка
Иллюстративное фото: Pikabu

Двух львов, двух тигров и ягуара вернули в вольеры

01.06.18 284
100

В немецком городе Люнебах поймали двух львов, двух тигров и ягуара, которые ранее сбежали из местного зоопарка. Об этом сообщает DW со ссылкой на  AFP. 

По данным местных властей, все звери снова находятся в вольерах. 

Сейчас специалисты проверяют забор в зоопарке. По предварительным данным, заграждение, за которым держали животных, повредила бушевавшая накануне на западе Германии буря с порывистым ветром. 

Ранее сообщалось, что из Айфельского зоопарка на западе Германии сбежали два льва, два тигра и ягуар. Вместе с кошачьими из зоопарка сбежал медведь, но его застрелили сотрудники.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Львы, тигры и ягуар вырвались на волю из зоопарка в ГерманииВ Африке буйвол отомстил охотнику за убийство своего сородичаВ Тернополе лев ранил подростка
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 33075
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33423
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3513
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8845
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16305
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18934
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12011
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13480
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10698
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9846
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 5221 / 11080
  2. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 5086 / 6863
  3. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4321 / 4620
  4. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2987 / 3284
  5. В центре Киева взорвался автобус 2714 / 3111
  6. Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2591 / 2749
  7. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2279 / 2643
  8. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 2124 / 3605
  9. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 2112 / 2189
  10. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 1822 / 2044
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 48 / 361
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 47 / 3605
  3. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6863
  4. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 24 / 2044
  5. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 13 / 4620
  6. Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 910
  7. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 11 / 2189
  8. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 11 / 977
  9. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 11 / 3284
  10. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 33075
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.