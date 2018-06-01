Болгария попросится в еврозону до конца июня

Болгария не отказывается от планов подачи заявки на членство в еврозоне. Страна намерена сделать это до конца первого полугодия.

Об этом сообщает Reuters.

Европейский центральный банк и Европейская комиссия заявляли, что Болгария еще не готова присоединиться.

"Мы работаем над "дорожной картой", и мы вскоре завершим этот процесс. Нет причин менять нашу стратегию, которая длится с января и предусматривает подачу заявки на такое членство в первой половине года", - говорит министр экономики страны Владислав Горанов.

ЕЦБ и Еврокомиссия пытаются сдерживать амбиции Софии. Реальный ВВП Болгарии составляет 6300 евро на человека в год. Это примерно пятая часть среднего ВВП на душу населения стран еврозоны.

Еврокомиссия недавно обнародовала отчет, в котором говорится, что семь стран-членов ЕС, которые планируют перейти на евро, пока не готовы к присоединению к еврозоне из-за невыполнения определенных требований. Болгария выполнила три из четырех основных критериев, кроме обменного курса.

Напомним, еврокомиссар по экономике и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что Болгария станет 20-м членом еврозоны, но не должна спешить с этим процессом. Прибыв на неофициальную встречу министров финансов ЕС в Софии, Московиси сказал, что балканская страна должна продолжать работать над критериями присоединения.