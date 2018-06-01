Товарооборот между Украиной и США вырос в четыре раза - Порошенко

За последний год объем взаимной торговли и инвестиций между Украиной и Соединенными Штатами Америки увеличился в четыре раза.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время церемонии запуска пускового комплекса зернового терминала в Одесской области, передает Укринформ.

"В Соединенных Штатах Америки у меня состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом, министром торговли, государственным секретарем, где мы договорились резко увеличить сотрудничество с США. Сегодня мы уже можем сказать, что только за последний год объем нашей взаимной торговли и инвестиций вырос в четыре раза ", - рассказал Порошенко.

Напомним, офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций.

Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности, некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.