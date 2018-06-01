Берлин ждет от Киева доказательств по делу Бабченко

Правительство Германии ждет от украинских властей объяснений по поводу спецоперации СБУ с инсценированным убийством российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, передает DW.

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста, и если эти подозрения подтвердятся, то можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы.

"Поскольку обвинения очень серьезные, можно, естественно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул Зайберт.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.