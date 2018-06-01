В Шотландии вооруженный ножом мужчина напал на полицейских

В шотландском городе Гринок мужчина с ножом набросился на приехавших по вызову полицейских. Стражи порядка госпитализированы.

Об этом пишет BBC.

Мужчина-полицейский во время нападения был ранен в шею. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Женщина-офицер получила легкие травмы руки.

43-летний мужчина, который набросился на стражей порядка, пытался убежать. Но его догнали и сбили полицейские на двух автомобилях. Нападавшего с травмами также доставили в больницу.

Глава полиции Шотландии, похвалил "невероятную храбрость" офицеров. По данным СМИ, нападение не связано с терроризмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэра Салоников избили до состояния шока

Напомним, в Киеве водитель во время задержания избил полицейского. Водитель без номерного знака попытался скрыться от патрульной полиции, а во время задержания ударил патрульного коленом в голову.