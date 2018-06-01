Финляндия хочет включить сауну в список культурного наследия ЮНЕСКО

Власти Финляндии предлагают внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на министерство образования и культуры и музейное ведомство страны.

Финские банные традиции хотят представить в качестве первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие" в марте 2019 года, а традиции шпильманов из Каустинена – годом позже.

Народные музыкальные традиции в общине Каустинен представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других деревенских праздниках.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский багет должен быть внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.