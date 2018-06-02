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Главная » Мир » Таиланд проверит, как космос повлияет на самый вонючий фрукт в мире

Таиланд проверит, как космос повлияет на самый вонючий фрукт в мире

Таиланд проверит, как космос повлияет на самый вонючий фрукт в мире
Фото: bkk-tour.ru

Плоды дуриана доставят на околоземную орбиту

02.06.18 1100
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Власти Таиланда в июле 2018 года планируют вывести на околоземную орбиту плоды дуриана, обладающие "адским запахом", чтобы понаблюдать за влиянием на них космической среды и отсутствия гравитации. Об этом сообщает AFP.

Инициаторы эксперимента хотят, чтобы у космонавтов появилась возможность употреблять на орбите тайскую еду

Фрукты в высушенном виде и в вакуумной упаковке поместят в коробку и запустят в космос, где они пробудут пять минут. По возвращении плодов на Землю исследователи проверят, произошли ли с ними какие-либо физические изменения.

"Мы хотим увидеть, есть ли какие-либо физические изменения после того, как они вернутся на Землю, например, они могут стать меньше или треснуть", - рассказал представитель Агентства развития геоинформатики и космической техники Таиланда.

Также на орбиту планируют отправить различные виды тайского риса.

Дуриан – достаточно популярный фрукт в Юго-Восточной Азии, известный своим специфическим запахом. Из-за этой особенности плоды дуриана, например, запрещено хранить в гостиничных номерах, перевозить в лифтах и проносить в салоны самолетов. Ввиду этого возникает вопрос, как обращаться с фруктом в закрытом пространстве космического корабля.

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