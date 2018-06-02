В США готовят встречу Трампа и Путина, - СМИ

Белый дом занимается подготовкой встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.
По информации источника издания, активное участие в подготовке встречи принимает посол США в России Джон Хантсман. Для этого он уже прилетел в Вашингтон.
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"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - это проект посла Хантсмана, который находится в работе непрерывно на протяжении многих месяцев" − отметил собеседник WSJ.
Он также подчеркнул, что переговоры пока находятся в начальной стадии.
Отметим, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится. Об этом он заявил после встречи в Белом доме с представителем Северной Кореи Ким Ен Чхолем, который передал ему письмо от лидера КНДР.