В США готовят встречу Трампа и Путина, - СМИ

Белый дом занимается подготовкой встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.



По информации источника издания, активное участие в подготовке встречи принимает посол США в России Джон Хантсман. Для этого он уже прилетел в Вашингтон.

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"Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - это проект посла Хантсмана, который находится в работе непрерывно на протяжении многих месяцев" − отметил собеседник WSJ.



Он также подчеркнул, что переговоры пока находятся в начальной стадии.

Отметим, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится. Об этом он заявил после встречи в Белом доме с представителем Северной Кореи Ким Ен Чхолем, который передал ему письмо от лидера КНДР.