Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » НАТО готовится к нападению РФ и создает в Европе 30-тысячную армию

НАТО готовится к нападению РФ и создает в Европе 30-тысячную армию

НАТО готовится к нападению РФ и создает в Европе 30-тысячную армию
Фото: Getty Images

Германия в таких силах будет играть ведущую роль

02.06.18 384
100

НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе в дополнение к имеющимся на случай нападения со стороны России.

Об этом говорится в статье немецкого издания Welt am Sonntag (WamS), опубликованном сегодня, 2 июня, передает Deutsche Welle.

Представители 23-х государств Евросоюза подписали декларацию о намерениях принимать участие в "постоянном структурном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны". Окончательное решение должно быть принято в декабре.

Отмечается, что силы быстрого реагирования будут иметь несколько сотен боевых самолетов и кораблей, пишет издание со ссылкой на дипломатов в НАТО.

Новые подразделения должны укрепить имеющиеся силы быстрого реагирования, в составе которых 20 тысяч солдат. Ожидается, что члены НАТО на саммите в июле примут соответствующее решение.

Источник издания сообщил, что Германия в таких силах будет играть ведущую роль.

Отметим, что Германия, Великобритания, США и Канада сейчас возглавляют международные группы быстрого реагирования, размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В НАТО рассчитывают, что эти подразделения готовы сдержать и, в случае необходимости, немедленно ответить на любую агрессию совместно с национальными вооруженными силами этих государств. Четыре батальона, сформированные из представителей 15 разных государств НАТО, насчитывают в целом около 4,5 тысяч военных. Их размещение стало прямым ответом на агрессивные действия России против Украины.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Путин приплачивает европейским депутатам за поддержку, - европарламентарийЖители Екатеринбурга на коленях попросили помощи у ПутинаЛукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 33830
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33682
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3661
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8894
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16480
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19091
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12192
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13639
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10895
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9915
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 56276 / 57575
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 7015 / 7347
  3. Лукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО 2688 / 3081
  4. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2507 / 2857
  5. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 2420 / 2523
  6. В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира 2262 / 2635
  7. Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам 2047 / 2149
  8. В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17 1803 / 2054
  9. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 1623 / 1804
  10. Вышинский отказался от украинского гражданства и просит помощи у Путина 1578 / 1759
  1. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 143 / 7347
  2. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 73 / 57575
  3. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 38 / 445
  4. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 31 / 2523
  5. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 21 / 1804
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7 / 1841
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 6 / 33830
  8. В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира 6 / 2635
  9. Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам 6 / 2149
  10. Украина отзывает из органов СНГ двух дипломатов 4 / 367
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.