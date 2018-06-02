НАТО готовится к нападению РФ и создает в Европе 30-тысячную армию

НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе в дополнение к имеющимся на случай нападения со стороны России.



Об этом говорится в статье немецкого издания Welt am Sonntag (WamS), опубликованном сегодня, 2 июня, передает Deutsche Welle.



Представители 23-х государств Евросоюза подписали декларацию о намерениях принимать участие в "постоянном структурном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны". Окончательное решение должно быть принято в декабре.

Отмечается, что силы быстрого реагирования будут иметь несколько сотен боевых самолетов и кораблей, пишет издание со ссылкой на дипломатов в НАТО.



Новые подразделения должны укрепить имеющиеся силы быстрого реагирования, в составе которых 20 тысяч солдат. Ожидается, что члены НАТО на саммите в июле примут соответствующее решение.



Источник издания сообщил, что Германия в таких силах будет играть ведущую роль.

Отметим, что Германия, Великобритания, США и Канада сейчас возглавляют международные группы быстрого реагирования, размещенные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.



В НАТО рассчитывают, что эти подразделения готовы сдержать и, в случае необходимости, немедленно ответить на любую агрессию совместно с национальными вооруженными силами этих государств. Четыре батальона, сформированные из представителей 15 разных государств НАТО, насчитывают в целом около 4,5 тысяч военных. Их размещение стало прямым ответом на агрессивные действия России против Украины.



