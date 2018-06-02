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Главная » Мир » Видео Извержение вулкана на Гавайях: за отказ от эвакуации местным жителям грозит арест

Видео Извержение вулкана на Гавайях: за отказ от эвакуации местным жителям грозит арест

<span class="label red">Видео</span> Извержение вулкана на Гавайях: за отказ от эвакуации местным жителям грозит арест
Фото: Вулканы мира

Лава вулкана поглотила более 80 домов

02.06.18 108
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До 87 увеличилось количество домов, разрушенных со дня начала извержения вулкана Килауэа на Гавайях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную Службу гражданской обороны.

Ранее власти Гавайских островов объявили обязательную эвакуацию для жителей нескольких районов Большого острова, которым угрожают потоки лавы из извергающегося вулкана.

Местным жителям дали время до 12:00 пятницы по местному времени для того, чтобы покинуть зону бедствия. До 1 июня эвакуация была добровольной. Однако теперь те, кто откажутся выполнять предписание об обязательной эвакуации, могут быть арестованы, передает "Интерфакс".



Также существуют риски, что экстренные службы не смогут быстро отвечать на вызовы или брать на себя ответственность за спасение жителей из зоны бедствия, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Мэйс.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию на острове, информации о погибших пока не было.

Напомним, 16 мая Геологическая служба США (USGS) объявила о "красном" уровне опасности из-за извержения вулкана Килауэа.

Также СМИ сообщили о первом человеке, который серьезно пострадал от стихии. Раскаленная лава забрызгала местного жителя, который вышел на балкон. Его сразу госпитализировали.

Справка 

Вулкан Килауэа постоянно извергается с 1983 года и является одним из самых активных вулканов в мире. 

В 2014 году лава сожшла дом и накрыла кладбище, в то время, когда она приближалась к Пахоа, ближайшему городу к Лейлани-Эстейтс. Но этот поток остановился как раз перед главной дорогой Пахоа. 

Почти 30 лет назад лава медленно покрывала весь город, Калапану, в течение примерно года.

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