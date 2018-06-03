Иран выводит войска из Сирии

Иранские военные принимали участие в сирийском конфликте с 2012 года

Иранские военные, а также боевики группировки "Хезболла" покидают южные районы Сирии.

Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Сообщается, что в районе осталось "лишь небольшое количество сил", которые будут выведены в ближайшие дни.

Телеканал отмечает, что вывод иранских войск из Сирии происходит в ответ на требование Израиля, а также "в качестве прелюдии" к соглашению с участием России, которое позволит силам президента Сирии Башара Асада взять под контроль южную границу страны.

Напомним, в мае 2012 года стало известно, что иранские военные принимают участие в конфликте на стороне сирийского правительства.

30 апреля 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран солгал об отсутствии у него амбиций по созданию ядерного оружия перед заключением ядерной сделки со странами Запада. В качестве доказательства он предоставил секретный иранский "ядерный архив", раздобытый израильской разведкой. Обвинения Израиля против Ирана поддержали США. После чего Дональд Трамп заявил о выходе страны из ядерной сделки.

Позже премьер Израился заявил, что Иран дислоцирует "очень опасное вооружение" на территории Сирии в рамках кампании по угрозам Израилю, а израильские военные начали готовиться к отражению возможной атаки.

10 мая стало известно, что израильские военные нанесли ответный удар на ракетную атаку иранских сил со стороны Сирии по позициям Израиля на Голанских высотах.

Удар был нанесен по их разведывательным объектам, логистическому штабу, военному комплексу в Кисвах недалеко от сирийской столицы Дамаска, складам оружия на территории аэропорта Дамаска, а также по местам скопления военной техники в приграничной зоне. Всего израильские самолеты выпустили ракеты по 50 целям в Сирии.

Позже в минобороны РФ заявили, что Военные силы Израиля выпустили около 70 ракет по территории Сирии.