США готовят санкции против связанных с Северным потоком-2 компаний, - СМИ

В США администрация президента намерена ввести санкции в отношении энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что США рассматривают также и другие пути блокирования проекта Северный поток-2, "однако большинство ключевых фигур в Белом доме склоняются к санкционному сценарию".

"Санкции могут еще больше усилить напряженность в отношениях между США и Германией, где официальные лица сильно недовольны действиями Трампа по торговле, решением отказаться от ядерной сделки с Ираном и тому подобное", - говорится в материале.

"Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать "Северный поток", - сказал один из собеседников, имея в виду чиновников Белого дома.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

15 мая в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

22 мая бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.