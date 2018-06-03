В Британии расследуют происхождение доходов богатых россиян

В Британии Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследует происхождение доходов от 120 до 140 состоятельных людей.
Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на издание The Times.
Число фигурантов дела изданию подтвердил глава NCA Дональд Тун.
По его словам, ведомство сосредоточено "на коррумпированных представителях элит и их незаконном богатстве", а не на национальности.
При этом источник Times, знакомый с расследованием, сказал, что "значительная часть" тех, кто попал под подозрение, - это россияне или связанные с Россией люди.
В сферу внимания NCA попали владельцы состояния более 50 тысяч фунтов, которые могут быть причастны к совершению тяжких преступлений или источники их дохода вызывают подозрения. Они рискуют тем, что их счета могут заморозить в британских банках.
Расследование началось еще в январе, однако после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвиняют Россию, оно активизировалось.
"Нападение в Солсбери усилило наше расследование доходов коррумпированных представителей элит, то есть по определению увеличился объем работы, которую мы проводим в отношении разоблаченных российских коррупционеров", - сказал источник The Times.
Издание подчеркивает, что правоохранительные органы Великобритании проверяют санкционный список Минфина США, представленный в апреле. Среди людей, попавших в список, оказался, в частности, миллиардер Олег Дерипаска. При этом глава NCA Дональд Тун подчеркнул, что расследованием "не движет" санкционный список США.
Напомним, в США администрация президента намерена ввести санкции в отношении энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".