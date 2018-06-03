В Британии расследуют происхождение доходов богатых россиян

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на издание The Times.

В Британии Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследует происхождение доходов от 120 до 140 состоятельных людей.

Число фигурантов дела изданию подтвердил глава NCA Дональд Тун.

По его словам, ведомство сосредоточено "на коррумпированных представителях элит и их незаконном богатстве", а не на национальности.

При этом источник Times, знакомый с расследованием, сказал, что "значительная часть" тех, кто попал под подозрение, - это россияне или связанные с Россией люди.

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В сферу внимания NCA попали владельцы состояния более 50 тысяч фунтов, которые могут быть причастны к совершению тяжких преступлений или источники их дохода вызывают подозрения. Они рискуют тем, что их счета могут заморозить в британских банках.

Расследование началось еще в январе, однако после отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором британские власти обвиняют Россию, оно активизировалось.

"Нападение в Солсбери усилило наше расследование доходов коррумпированных представителей элит, то есть по определению увеличился объем работы, которую мы проводим в отношении разоблаченных российских коррупционеров", - сказал источник The Times.

Издание подчеркивает, что правоохранительные органы Великобритании проверяют санкционный список Минфина США, представленный в апреле. Среди людей, попавших в список, оказался, в частности, миллиардер Олег Дерипаска. При этом глава NCA Дональд Тун подчеркнул, что расследованием "не движет" санкционный список США.

Напомним, в США администрация президента намерена ввести санкции в отношении энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".