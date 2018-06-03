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Главная » Мир » Организаторы встречи лидеров США и КНДР не решили кто оплатит отель Ким Чен ЫНу

Организаторы встречи лидеров США и КНДР не решили кто оплатит отель Ким Чен ЫНу

Организаторы встречи лидеров США и КНДР не решили кто оплатит отель Ким Чен ЫНу
Ким Чен Ын / Фото: huffingtonpost.co.uk

Пхеньян попросил оплатить проживание их лидера "иностранное государство"

03.06.18 127
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Организаторы встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не решили вопрос об оплате отеля, в котором должен остановиться северокорейский глава государства.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Пхеньян попросил оплатить проживание Ким Чен Ына "иностранное государство".

США готовы покрыть все счета, однако Вашингтон обеспокоен тем, что Северная Корея может воспринять это как оскорбление.

Ким Чен Ын планирует остановиться в пятизвездочном отеле у устья реки Сингапур Fullerton, стоимость которого составляет шесть тысяч долларов. Для решения вопроса с проживанием делегации из КНДР, в США хотят предложить заплатить во время саммита властям Сингапура.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

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