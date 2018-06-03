Организаторы встречи лидеров США и КНДР не решили кто оплатит отель Ким Чен ЫНу

Организаторы встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не решили вопрос об оплате отеля, в котором должен остановиться северокорейский глава государства.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Пхеньян попросил оплатить проживание Ким Чен Ына "иностранное государство".
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США готовы покрыть все счета, однако Вашингтон обеспокоен тем, что Северная Корея может воспринять это как оскорбление.
Ким Чен Ын планирует остановиться в пятизвездочном отеле у устья реки Сингапур Fullerton, стоимость которого составляет шесть тысяч долларов. Для решения вопроса с проживанием делегации из КНДР, в США хотят предложить заплатить во время саммита властям Сингапура.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.
Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.
30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.