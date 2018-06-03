В немецком аэропорту Гамбурга приостановлено авиасообщение

В Германии в аэропорту города Гамбург приостановлено авиасообщение.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В аэропорту рассказали, что авиасообщение приостановлено из-за отключения энергоснабжения.
По информации местных СМИ, авиасообщение приостановлено с 10:00 (11:00 по киевскому времени).
Указано, что обесточивание аэропорта произошло из-за короткого замыкания и коснулось работы всех терминалов.
Напомним, 29 мая самолет китайской авиакомпании Capital Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после появления трещин в окне.