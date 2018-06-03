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Главная » Мир » В немецком аэропорту Гамбурга приостановлено авиасообщение

В немецком аэропорту Гамбурга приостановлено авиасообщение

В немецком аэропорту Гамбурга приостановлено авиасообщение
Фото с сайта obozrevatel.com

Такие меры были необходимы из-за отключения энергоснабжения

03.06.18 185
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В Германии в аэропорту города Гамбург приостановлено авиасообщение.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В аэропорту рассказали, что авиасообщение приостановлено из-за отключения энергоснабжения.

По информации местных СМИ, авиасообщение приостановлено с 10:00 (11:00 по киевскому времени).

Указано, что обесточивание аэропорта произошло из-за короткого замыкания и коснулось работы всех терминалов.

Напомним, 29 мая самолет китайской авиакомпании Capital Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после появления трещин в окне.

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