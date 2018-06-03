Шесть стран "Большой семерки" осудили американские пошлины на сталь и алюминий

Министры финансов шести стран "Большой семерки" выразили "единодушную обеспокоенность и разочарование" в связи с введением США пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в их совместном заявлении, переданном главе Минфина США Стивену Мнучину, сообщает Reuters.

Заявление призывает предпринять "решительные меры", чтобы урегулировать тарифный спор на саммите лидеров "Большой семерки", который пройдет 8-9 июня в канадском Квебеке.

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"Мы обеспокоены тем, что эти действия на самом деле не способствуют оказанию помощи нашей экономике, они на самом деле разрушительны, и так последовательно считают шесть стран, которые выразили свою точку зрения секретарю Мнучину", - сказал министр финансов Канады Билл Морно.

Напомним, США с 1 июня начали взимать пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Европы, Канады и Мексики. Евросоюз и Канада оспорили эти в меры во Всемирной торговой организации