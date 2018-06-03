Немецкая авиакомпания Lufthansa разместила в Facebook рекламный ролик, посвященный Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

"Наши фанаты готовятся, чтобы порадовать сборную Германии в России в борьбе за титул. В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Здесь есть прекрасные уголки, где можно наблюдать ритуалы фанатов и можно отметить победу", - говорится в подписи к видео, которое сопровождается музыкой "Калинка-Калинка".

При этом участники facebook-сообщества Русановка заметили, что рольки на самом деле снят именно на этом острове в Киеве, а не в России, сообщает ТЕКСТИ.ORG.UA.

В частности на видео можно увидеть дом на соседних Березняках, который виден через канал на видео. Соответствует и топография - спуск к воде и даже выцветшие красные буквы на бетонных плитах.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.