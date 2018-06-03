В берлинском соборе полицейский подстрелил дебошира

Перед эти 53-летний гражданин Австрии ранил ножом другого правоохранителя

В Берлинском кафедральном соборе сотрудник полиции ранил в ноги из табельного оружия дебошира, вооруженного ножом. Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкую полицию.

"Около 16 часов наш коллега в Берлинском кафедральном соборе произвели выстрел в человека, который буянил. Он получил ранения ног", - говорится в Twitter-заметке берлинской полиции.

Правоохранители уточнили, что раненый мужчина был вооружен ножом, угрожал и тяжело ранил одного полицейского. Дебоширом оказался 53-летний гражданин Австрии.

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В полиции утверждают, что инцидент никак не связан в с терроризмом.

Ранее в немецком городе Фленсбург мужчина напал с ножом на пассажиров поезда на вокзале. В результате 22-летняя полицейская застрелила злоумышленника.