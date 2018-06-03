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Главная » Мир » В МИД РФ Бабченко назвали "всемирным посмешищем"
"Убийство" Аркадия Бабченко

В МИД РФ Бабченко назвали "всемирным посмешищем"

В МИД РФ Бабченко назвали "всемирным посмешищем"
Мария Захарова / Sputnik Молдова

Мария Захарова считает, что СБУ "убила" Бабченко, как журналиста

03.06.18 244
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналист Аркадий Бабченко после участия в спецоперации СБУ с инсценировкой его убийства стал "всемирным посмешищем". Об этом сообщает РИА Новости.

"Я убеждена, что он - абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, - его как раз убили. Убили журналиста Бабченко. Такого человека, журналиста больше нет. Есть всемирное посмешище, есть человек, который, не важно, какие у него были взгляды, - можем не соглашаться или нет - но больше человека в публичном пространстве, которому бы верили, чьи материалы читали серьезно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова", — заявила Захарова.

Она добавила, что имя Бабченко "вписано в историю мировой журналистики, как человека, который пошел на сделку со своей совестью, профессией".

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

Спецоперацию спецслужб по инсценировке убийства Бабченко раскритиковала международная негосударственная организация "Репортеры без границ" и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Спецоперация также вызвала очень неоднозначную реакцию западных СМИ. 

Позже генпрокурор назвал пять причин, почему украинские силовики пошли на инсценировку убийства журналиста.

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