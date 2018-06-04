В Германии музыкальный фестиваль перерос в столкновения с полицией

В немецком городе Дармштадт в федеральной земли Гессен во время крупнейшего в этой земле музыкального фестиваля га полицейских напала толпа из 100 человек. Об этом пишет DW.

Участники беспорядков бросали в полицейских бутылки и камни. После того, как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проводился музыкальный фестиваль.

Правоохранители задержали около 80 человек. Большинство из них - молодые мужчины, хотя среди них были и некоторые женщины. Оказалось, что среди участников столкновений были как немцы, так и иностранцы из разных слоев населения.

В результате беспорядков различные ранения получили 15 правоохранителей. В полиции предполагают, что нападение совершила не одна группировка. Не исключено, что несолько небольших групп присоединились к нападению "за компанию". Многие задержанные были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причина нападения на данный момент не известна.

Напомним, в Берлинском кафедральном соборе сотрудник полиции ранил в ноги из табельного оружия дебошира, вооруженного ножом.