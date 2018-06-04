В воскресном выпуске "Вестей недели" на телеканале "России 1" показали сюжет о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына. Пока ведущий Дмитрий Киселев рассказывал детали переговоров, на заднем фоне появилось фото рукопожатия главы Северной Кореи и российского министра. Об этом пишет TJournal.

Однако на оригинальной фотографии, опубликованной пресс-службой МИД РФ 31 мая, на лице северокорейского лидера улыбки нет. На снимках совпадает мимика Лаврова, а также положение рук, ракурс и задний фон.

Зачем российские журналисты добавили улыбку Ким Чен Ыну не понятно, так как со встречи есть фотографии, где лидер КНДР улыбается. Например, когда он встречает Лаврова в коридоре или когда они жмут руки после переговоров. Однако, позируя для журналистов, улыбается только Лавров.

Оригинальное фото / Источник: twitter.com/МИД РФ

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 31 мая с официальным визитом посетил КНДР. Он возложил цветы к памятнику Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, встретился с главой МИД КНДР Ли Ен Хо и с северокорейским лидером Кин Чен Ыном.