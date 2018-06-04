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Фото В Таиланде пластиковые пакеты убили кита-пилота

<span class="label red">Фото</span> В Таиланде пластиковые пакеты убили кита-пилота
Фото: kvoa.com

В желудке животного обнаружили 8 кг пластикового мусора

04.06.18 150
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В Таиланде после пятидневных усилий по спасению умер кит-пилот (гринда). В его теле обнаружили 80 единиц пластикового мусора, общим весом в 17 фунтов (около 8 кг). Об этом пишет NBC News со ссылкой на департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

Гринду обнаружили в прошлый понедельник в канале в южной провинции Сонгкхла. Пять дней его пытались спасти ветеринары. В пятницу животное выплюнуло пять пластиковых пакетов и умерло.

Вскрытие обнаружило еще 80 мешков и других пластмассовых предметов общим весом более 17 фунтов в желудке кита.

"Этот пластиковый мусор заставил кита-пилота болеть, и он не мог охотиться за едой", - рассказали в департаменте морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

Руководитель отдела ведомства Джатупорн Буруспат предположил, что кит, вероятно, думал, что плавающие полиэтиленовые пакеты - это еда. Гринды в основном питаются кальмарами, но также могут есть осьминогов и мелких рыб.

Пластиковый мусор из желудка кита-пилота / Фото: kvoa.com

Напомним, в Тихом океане на протяжении последних десятилетий стремительно увеличивается большое мусорное пятно, которое по своим размерам уже втрое превысило территорию Франции.

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