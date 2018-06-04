Дроны различных цветов были выстроены в небе в форме обложки журнала

Американский журнал Time создал обложку для июньского выпуска с помощью дронов.

Об этом сообщается на сайте издания.

Дроны различных цветов были выстроены в небе в форме обложки журнала. Затем их сфотографировали в таком положении. Тема номера - "Эра дронов".

Сообщается, что изображение было сфотографировано с помощью специального дрона для профессиональной киносъемки Shooting Star.

Отмечается, что особое внимание команды техников было уделено воспроизведению красного оттенка, который является фирменным цветом журнала.

Напомним, 14 апреля в Амстердаме назвали лауреатов ежегодного конкурса фотожурналистикеWorld Press Photo 2018.