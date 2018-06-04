Американский журнал Time создал обложку для июньского выпуска с помощью дронов.
Об этом сообщается на сайте издания.
Дроны различных цветов были выстроены в небе в форме обложки журнала. Затем их сфотографировали в таком положении. Тема номера - "Эра дронов".
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Сообщается, что изображение было сфотографировано с помощью специального дрона для профессиональной киносъемки Shooting Star.
Отмечается, что особое внимание команды техников было уделено воспроизведению красного оттенка, который является фирменным цветом журнала.
Напомним, 14 апреля в Амстердаме назвали лауреатов ежегодного конкурса фотожурналистикеWorld Press Photo 2018.